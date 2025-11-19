Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Из фарша котлеты больше не жарю, готовлю горячее с обалденной шапочкой: идея для ужинов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Из фарша котлеты больше не жарю, готовлю горячее с обалденной шапочкой. Эти мясные биточки получаются необычайно сочными, с ярким грибным ароматом и нежной текстурой. Отличная идея для ужинов!

Для приготовления вам понадобится: 500 г мясного фарша, 250 г шампиньонов, 1 луковица, 100 мл майонеза, 2 яйца, 3 ст. л. муки, соль, перец, специи. Грибы и лук мелко нарежьте и обжарьте до золотистого цвета. Фарш смешайте с 1 яйцом, солью и перцем. Сформируйте лепешки, обваляйте в муке (это нужно, чтобы шапочка не расползалась). Переложите в форму, сверху выложите грибы и обильно смажьте майонезом, смешанным с оставшимся яйцом. Запекайте 20–25 минут при 180 °C.

Вкус этого блюда — это гармония нежнейшего мясного фарша с ароматной грибной начинкой и румяной майонезной корочкой. Подавайте биточки с картофельным пюре или гречневой кашей — это блюдо станет настоящим украшением как повседневного, так и праздничного стола.

