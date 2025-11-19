Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 19:30

Куриную грудку больше не жарю! Запекаю с черри — получается сочнее стейка. Волшебный рецепт с соусом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Куриная грудка... Сколько раз она выручала нас, когда нужно было приготовить что-то быстрое и диетическое! Но признайтесь, ведь часто она получается суховатой и пресной? Этот рецепт полностью изменит ваше представление о простом филе. Запеченная с ароматными травами, сочными черри и золотистым чесноком грудка превращается в настоящий кулинарный шедевр — сочную, душистую и невероятно вкусную. Это блюдо доказывает: полезное питание может быть вовсе не скучным, а очень даже праздничным!

Вам понадобится: 2 куриные грудки, 5–6 помидоров черри, 2 зубчика чеснока, 3 ст. л. оливкового масла, ½ ч. л. смеси сухих трав (розмарин, базилик, тимьян), соль и перец по вкусу. Духовку разогрейте до 200 °C. Куриные грудки слегка отбейте, посолите и поперчите. Помидоры разрежьте пополам, чеснок нашинкуйте пластинами. Смешайте оливковое масло с травами. В форму для запекания выложите курицу, сверху разложите томаты и чеснок. Полейте все ароматным маслом с травами. Запекайте 20–25 минут до золотистой корочки. Дайте немного отдохнуть — и подавайте с любимым гарниром! Отлично сочетается с овощами гриль или зеленым салатом.

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики»: просто, празднично и без варки, раз-два — и красота на столе.

Проверено редакцией
Читайте также
Картошку больше не жарю. Готовлю хрустящий кумпир по-турецки: сытный и ароматный ужин для всей семьи в одном противне
Общество
Картошку больше не жарю. Готовлю хрустящий кумпир по-турецки: сытный и ароматный ужин для всей семьи в одном противне
Ничего не варим, на сборку 5 минут и красота на столе — салат «Самбука» для новогоднего вечера. Шикарная форма и простой рецепт
Общество
Ничего не варим, на сборку 5 минут и красота на столе — салат «Самбука» для новогоднего вечера. Шикарная форма и простой рецепт
Антипохмельный суп «Копченка» — вкуснятина с копченой курицей и плавленым сыром. Спасет после Нового года и останется с вами в будни
Общество
Антипохмельный суп «Копченка» — вкуснятина с копченой курицей и плавленым сыром. Спасет после Нового года и останется с вами в будни
Новогодний салат «Сугробы»: простые ингредиенты и праздничный вид — он точно приживется в вашей кулинарной книге
Общество
Новогодний салат «Сугробы»: простые ингредиенты и праздничный вид — он точно приживется в вашей кулинарной книге
Курица по-узбекски — сочная, пряная, тает во рту: пряный восточный маринад
Семья и жизнь
Курица по-узбекски — сочная, пряная, тает во рту: пряный восточный маринад
рецепты
кулинария
курица
филе
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Банк заблокировал счет: что делать, куда жаловаться
Диск с необычными фильмами у ВСУ, военный фурор РФ в Дубае: что дальше
Атака ВСУ оставила жителей части Запорожья без света
Новая версия цезаря: как авокадо меняет вкус классического салата
«Имиджевый удар»: генерал о попытке ВСУ атаковать Воронеж ракетами ATACMS
Путин дал важное поручение по поводу генеративного ИИ
«По лбу даст»: Путин одной шуткой ответил на проделки Грефа с роботом
Военэксперт объяснил, почему на Западе восхищаются оружием России
Стало известно, заблокируют ли полностью YouTube в России
Поцелуй с Петровым, роман с женатым, мнение об СВО: как живет Мария Аронова
ВККС проведет заседание с «беспрецедентно обширной» повесткой
Американский вирусолог из СССР попал в черный список Росфинмониторинга
Захарова описала мир, в котором хочет жить Россия
Назван ответственный за новый мирный план по Украине со стороны США
В России усилят контроль за колбасой
Главе холдинга «Русское молоко» вынесли второй приговор
В Белоруссии высказались об открытии границы с Литвой
В Госдуме раскрыли, к чему приведет конфликт Каллас и фон дер Ляйен
Поклонская перечислила украинцам два способа изменить судьбу страны
Падчерица посадила отчима-педофила спустя 18 лет
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Покушение на Шойгу? Что известно о предотвращенном в Москве теракте
Происшествия

Покушение на Шойгу? Что известно о предотвращенном в Москве теракте

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.