Куриную грудку больше не жарю! Запекаю с черри — получается сочнее стейка. Волшебный рецепт с соусом

Куриная грудка... Сколько раз она выручала нас, когда нужно было приготовить что-то быстрое и диетическое! Но признайтесь, ведь часто она получается суховатой и пресной? Этот рецепт полностью изменит ваше представление о простом филе. Запеченная с ароматными травами, сочными черри и золотистым чесноком грудка превращается в настоящий кулинарный шедевр — сочную, душистую и невероятно вкусную. Это блюдо доказывает: полезное питание может быть вовсе не скучным, а очень даже праздничным!

Вам понадобится: 2 куриные грудки, 5–6 помидоров черри, 2 зубчика чеснока, 3 ст. л. оливкового масла, ½ ч. л. смеси сухих трав (розмарин, базилик, тимьян), соль и перец по вкусу. Духовку разогрейте до 200 °C. Куриные грудки слегка отбейте, посолите и поперчите. Помидоры разрежьте пополам, чеснок нашинкуйте пластинами. Смешайте оливковое масло с травами. В форму для запекания выложите курицу, сверху разложите томаты и чеснок. Полейте все ароматным маслом с травами. Запекайте 20–25 минут до золотистой корочки. Дайте немного отдохнуть — и подавайте с любимым гарниром! Отлично сочетается с овощами гриль или зеленым салатом.

