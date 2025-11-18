Мясо по-французски, оревуар! Теперь мой дежурный рецепт — «Жаба в норке». Британская запеканка на ужин

Знаете, что меня больше всего восхищает в британской кухне? Это умение создавать блюда с характером, которые запоминаются не только вкусом, но и названиями! «Жаба в норке» — как раз такой случай. Не пугайтесь названия, никаких земноводных здесь нет — только аппетитные сосиски, запеченные в воздушном йоркширском пудинге. Это блюдо с историей, идеальное для воскресного ужина всей семьей. Оно одновременно простое и эффектное, сытное и уютное — настоящие гастрономические объятия из Туманного Альбиона!

Для приготовления вам понадобится: 8 хороших сосисок, 2 яйца, 120 г муки, 150 мл молока, 50 мл воды, соль и перец. Разогрейте духовку до 220 °C. Смешайте муку с солью, сделайте углубление и вбейте яйца. Постепенно вливайте молоко с водой, помешивая, до гладкого теста консистенции жидкой сметаны. Дайте постоять 30 минут. Сосиски обжарьте до румяности. В форму для запекания с разогретым растительным маслом выложите сосиски, залейте тестом и сразу поставьте в духовку. Выпекайте 20–25 минут до подъема и золотистого цвета. Не открывайте духовку первые 15 минут! Подавайте сразу с овощами и луковым соусом. Приятного аппетита!

