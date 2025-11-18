Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 18:30

Салаты больше не нарезаю, готовлю закусочный рулет. Под вино и шампанское — идеальный вариант на праздничный стол

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Знакомо чувство, когда хочется и гостей удивить, и себя не загружать на кухне часами? Я открыла для себя фантастически простой способ преобразить до неузнаваемости наш любимый салат! Просто заворачиваешь все те же самые проверенные вкусы в нарядный рулет — и обычная селедка под шубой превращается в настоящий «Карнавал» на тарелке. Мои гости были в полном восторге, уверяли, что в таком виде салат стал даже сочнее и нежнее. А самое главное — готовится это чудо практически так же быстро, как и классический вариант, зато выглядит в сто раз эффектнее!

Вам понадобится банка консервированной горбуши, 1 луковица, 2 морковки, 3 картофелины, 3 яйца и немного зелени. Сначала маринуем лук: мелко режем, заливаем маринадом из 100 мл кипятка, 2–3 ст. л. уксуса, 2 ч. л. сахара и половины ч. л. соли, оставляем на 20 минут. Овощи и яйца отвариваем, чистим и натираем на крупной терке отдельно друг от друга. На пищевую пленку выкладываем слои: картофель, затем горбуша, маринованный лук (без жидкости), морковь и яйца. Аккуратно, приподнимая края пленки, сворачиваем тугой рулет. Убираем в холодильник на пару часов, чтобы пропитался, а перед подачей украшаем зеленью. Вот и весь секрет невероятно красивого и вкусного блюда!

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

Проверено редакцией
Читайте также
На прошлый Новый год семья забыла про шубу: сытный свекольный салат с сыром и мандарином
Общество
На прошлый Новый год семья забыла про шубу: сытный свекольный салат с сыром и мандарином
Новогодний салат «Сюрприз» с печенью и мандаринами: смели за минуту даже те, кто говорил, что ингредиенты не сочетаются
Общество
Новогодний салат «Сюрприз» с печенью и мандаринами: смели за минуту даже те, кто говорил, что ингредиенты не сочетаются
Тот самый салат из фильма «Служебный роман»: оливье с добавлением яблочка
Общество
Тот самый салат из фильма «Служебный роман»: оливье с добавлением яблочка
Беру лаваш, грудку и сыр. Готовлю слоеный торт «Наполеон» — на выходе шикарное блюдо: и салат, и закуска
Общество
Беру лаваш, грудку и сыр. Готовлю слоеный торт «Наполеон» — на выходе шикарное блюдо: и салат, и закуска
Ваш стол засияет яркими огнями! Салат «Искры на снегу» готовится 15 минут, обалденно вкусный и необычный
Общество
Ваш стол засияет яркими огнями! Салат «Искры на снегу» готовится 15 минут, обалденно вкусный и необычный
салаты
рецепты
закуски
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украину предупредили об опасных перспективах
Подростка обвинили в призывах к насилию
Названа возможная цель атаки воздушных шаров на Рязань
В Кремле предупредили «запутавшихся в трех соснах» поляков о последствиях
Сериал «Тайны следствия» попал в книгу рекордов
В Великобритании поддержали ввод контингента в сектор Газа
В Конгрессе США сообщили неприятные для Трампа новости по Эпштейну
Собянин сообщил о новой попытке ВСУ атаковать Москву
НАТО сокращает срок переброски войск к границам России
Рук не хватит показать размер улова: где искать трофейную щуку в ноябре?
«Идет в графике»: глава ОСК о сроках сдачи ледокола «Чукотка»
Песков назвал причины «головной боли» Киева
Раскрыта возможная причина аварии с тараном остановки в Стокгольме
«Угроза атаки МВШ»: в российском регионе предупредили о необычной опасности
Врач раскрыл оригинальный способ приготовления полезной гречки
Избивала игрушками и морила голодом: матери дали условку за смерть дочки
Школьница и ее мама вернутся в Тюмень после жуткого ДТП в Египте
Медведев раскрыл, зачем встречался с главой Курской области
На Москву летел еще один беспилотник
В зоне СВО началось тестирование инновационной системы РЭБ
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада
Общество

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.