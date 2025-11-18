Салаты больше не нарезаю, готовлю закусочный рулет. Под вино и шампанское — идеальный вариант на праздничный стол

Знакомо чувство, когда хочется и гостей удивить, и себя не загружать на кухне часами? Я открыла для себя фантастически простой способ преобразить до неузнаваемости наш любимый салат! Просто заворачиваешь все те же самые проверенные вкусы в нарядный рулет — и обычная селедка под шубой превращается в настоящий «Карнавал» на тарелке. Мои гости были в полном восторге, уверяли, что в таком виде салат стал даже сочнее и нежнее. А самое главное — готовится это чудо практически так же быстро, как и классический вариант, зато выглядит в сто раз эффектнее!

Вам понадобится банка консервированной горбуши, 1 луковица, 2 морковки, 3 картофелины, 3 яйца и немного зелени. Сначала маринуем лук: мелко режем, заливаем маринадом из 100 мл кипятка, 2–3 ст. л. уксуса, 2 ч. л. сахара и половины ч. л. соли, оставляем на 20 минут. Овощи и яйца отвариваем, чистим и натираем на крупной терке отдельно друг от друга. На пищевую пленку выкладываем слои: картофель, затем горбуша, маринованный лук (без жидкости), морковь и яйца. Аккуратно, приподнимая края пленки, сворачиваем тугой рулет. Убираем в холодильник на пару часов, чтобы пропитался, а перед подачей украшаем зеленью. Вот и весь секрет невероятно красивого и вкусного блюда!

