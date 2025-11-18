Ваш стол засияет яркими огнями! Салат «Искры на снегу» готовится 15 минут, обалденно вкусный и необычный

Этот салат — настоящее зимнее чудо, которое превратит любой ужин в праздник. Сочетание нежных отварных продуктов, пикантных соленых огурцов и ярких зерен граната создает неповторимую симфонию вкуса. А его нарядный вид, напоминающий искорки на белом снегу, делает его главным украшением новогоднего или рождественского стола. Это блюдо не требует сложных кулинарных навыков, но неизменно вызывает восторг у гостей.

Для приготовления вам понадобится: 300 г отварного куриного филе, 200 г отварной моркови, 150 г соленых огурцов, 150 г твердого сыра, 5-6 отварных яиц, 100 г репчатого лука, 1 гранат и 150 г майонеза. Сначала замаринуйте лук: мелко нарежьте, добавьте 0,5 ч. л. соли, 1 ч. л. сахара, 1 ст. л. уксуса и залейте кипятком. Оставьте до остывания. Все компоненты нарежьте мелким кубиком, а яйца потрите отдельно — белки и желтки. Желтки смешайте с натертым сыром и майонезом. Сборку начинаем с курицы, затем лук без маринада, огурцы, морковь и сырно-желтковая смесь. Верхний слой — белки, на них нанесите майонезные полоски и выложите зерна граната. Дайте салату час пропитаться в холодильнике.

