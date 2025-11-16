Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 18:30

Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Это блюдо — куриная грудка под сырно-овощной шубой — станет настоящим спасением, когда нужно приготовить что-то вкусное и сытное без лишних хлопот. Нежное куриное филе, покрытое ароматной смесью из свежих овощей и зелени, под золотистой сырной корочкой — это идеальный вариант для семейного ужина или встречи гостей. Оно выглядит празднично, но готовится просто. Ваши домашние точно оценят!

Вам понадобится: 1,5 кг куриного филе, 2-3 помидора, 1 сладкий перец, 5-6 зубчиков чеснока, 250 г сыра, 1 стакан муки, 6-7 ст. л. майонеза, 2 ч. л. горчицы, зелень, соль, перец. Курицу нарежьте пластами, отбейте, обваляйте в муке и обжарьте до легкой корочки. Овощи и зелень мелко нарежьте, смешайте с чесноком, 100 г тертого сыра, майонезом и горчицей. Выложите курицу на противень, распределите овощную смесь, посыпьте оставшимся сыром. Запекайте 15–20 минут при 200 °C.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

Проверено редакцией
Читайте также
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Собрала все секреты идеального салата цезарь с курицей — вкусно и легко
Семья и жизнь
Собрала все секреты идеального салата цезарь с курицей — вкусно и легко
Не покупаю дорогие продукты, готовлю из того, что есть дома. Запеканка по-белорусски. Нужны грудка, картошка и тыква
Общество
Не покупаю дорогие продукты, готовлю из того, что есть дома. Запеканка по-белорусски. Нужны грудка, картошка и тыква
Если нужно два в одном: суп и горячее, готовлю басму по-узбекски — вкуснее вкусного, проще простого
Общество
Если нужно два в одном: суп и горячее, готовлю басму по-узбекски — вкуснее вкусного, проще простого
«Горшочек вари»: самый вкусный ленивый ужин из курицы и картошки с небольшим секретом
Общество
«Горшочек вари»: самый вкусный ленивый ужин из курицы и картошки с небольшим секретом
рецепты
курица
грудка
кулинария
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США призвали ЕС поторопиться с торговой сделкой
Звезда YouTube попал в полицию с амфетамином, вышел из КПЗ и запустил стрим
Португалия разгромила Армению и получила путевку на чемпионат мира
Поссорившаяся с Трампом Тейлор-Грин неожиданно высказалась о нем
Абрамович запускает громкое дело против британских властей
Маск объяснил, для чего на самом деле нужен робот-гуманоид Optimus
Во Франции раскрыли, чем опасен визит Зеленского к Макрону
Назван неочевидный маркер тревожности
В Турции намекнули Австралии, что могут обойтись без нее
Нейросеть впервые в истории провела мощную кибератаку на госучреждения
Стало известно, как пилот МиГ-31 предотвратил попытку угона истребителя
В Малайзии двухлетний мальчик из России попал в реанимацию из-за медузы
Не мыть авто всю зиму: к чему приведет игнорирование грязи? Советы хрюшкам
Скончался ведущий российский международник
Пленный солдат ВСУ пролил свет на тайную операцию под Теткино
Премьер немецкого региона захотел покупать российские энергоресурсы
Гороскоп на неделю с 17 ноября: что ждет каждый знак зодиака?
Водитель с липовыми правами устроил драку с сотрудниками ДПС
Лавров увидел «существенные испытания» для решений Нюрнбергского трибунала
Политолог объяснил, что стало причиной ссоры Трампа и конгрессвумен Грин
Дальше
Самое популярное
Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки
Общество

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки

«Ванька кучерявый»: салат на Новый год со шпротами и маринованными огурцами
Общество

«Ванька кучерявый»: салат на Новый год со шпротами и маринованными огурцами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.