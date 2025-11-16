Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно

Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно

Это блюдо — куриная грудка под сырно-овощной шубой — станет настоящим спасением, когда нужно приготовить что-то вкусное и сытное без лишних хлопот. Нежное куриное филе, покрытое ароматной смесью из свежих овощей и зелени, под золотистой сырной корочкой — это идеальный вариант для семейного ужина или встречи гостей. Оно выглядит празднично, но готовится просто. Ваши домашние точно оценят!

Вам понадобится: 1,5 кг куриного филе, 2-3 помидора, 1 сладкий перец, 5-6 зубчиков чеснока, 250 г сыра, 1 стакан муки, 6-7 ст. л. майонеза, 2 ч. л. горчицы, зелень, соль, перец. Курицу нарежьте пластами, отбейте, обваляйте в муке и обжарьте до легкой корочки. Овощи и зелень мелко нарежьте, смешайте с чесноком, 100 г тертого сыра, майонезом и горчицей. Выложите курицу на противень, распределите овощную смесь, посыпьте оставшимся сыром. Запекайте 15–20 минут при 200 °C.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.