18 ноября 2025 в 12:10

Хватит возиться с оливье! Салат «Хризантема» готовится без лишних телодвижений. Талисман на удачу и богатство

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Встречать Новый год — это всегда волшебство, а встречать его с красивым и символичным блюдом вдвойне приятно. Салат «Хризантема», легкий, свежий и нарядный, как раз станет таким кулинарным талисманом. Он идеально подходит для Года Огненной Лошади — блюдо, полное энергии и яркости, но при этом простое в исполнении. Хрустящая пекинская капуста, нежная курочка и аппетитный сыр создают прекрасную композицию, а его солнечный вид подарит праздничное настроение даже в самый хмурый зимний вечер.

Для салата вам понадобится: 1 небольшой кочан пекинской капусты, 300 г отварного или запеченного куриного филе, 200 г твердого сыра, 3 отварных яйца, майонез или легкий йогуртовый соус и соль по вкусу. Капусту вымойте и обсушите. Острым ножом нарежьте ее вдоль на тонкие полоски, не доходя до кочерыжки примерно 5–7 см, чтобы получилась «корзинка». Куриное филе нарежьте мелким кубиком. Яйца и сыр натрите на крупной терке. Аккуратно отгибая листья капусты, обильно смажьте их соусом изнутри. Теперь начинайте выкладывать начинку слоями: сначала курицу, затем яйца, потом сыр. Каждый слой промазывайте небольшим количеством соуса. Готовый салат будет напоминать пышную хризантему. Дайте ему немного пропитаться в холодильнике и можно украшать праздничный стол.

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики»: просто, празднично и без варки: раз-два — и красота на столе.

Проверено редакцией
рецепты
салаты
кулинария
новогодний стол
Мария Левицкая
М. Левицкая
