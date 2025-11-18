Депутат раскрыл перспективы вложения сбережений в акции ДОМ.РФ

Инвестирование в акции компании ДОМ.РФ обеспечит регулярные выплаты дивидендов, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, развитие проекта упростит процесс приобретения жилья для граждан России.

Компания ДОМ.РФ выходит на биржу и впервые предлагает свои акции частным инвесторам. Это государственный институт, который занимается развитием жилищной сферы, поддерживает стройки и ипотеку. Для тех, кто хочет вложить свои сбережения, акции ДОМ.РФ станут еще одним способом инвестировать в реальный сектор. Государство сохраняет контроль, что позволяет рассчитывать на стабильные выплаты дивидендов, часть которых пойдет в бюджет. Это значит, что важные строительные проекты в разных городах получат дополнительное финансирование и начнут двигаться быстрее, — поделился Говырин.

Он подчеркнул, что средства, полученные компанией от продажи акций, будут направлены на возведение жилых домов и объектов инфраструктуры в различных регионах. По его словам, это приведет к появлению новых жилых комплексов, дорог и инженерных сетей, что, в свою очередь, увеличит количество семей, которые смогут приобрести квартиры в ипотеку.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что акции ДОМ.РФ станут привлекательными для инвесторов, если компания будет проводить правильную дивидендную политику. При этом государство сохранит контрольный пакет акций.