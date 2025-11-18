Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 12:59

Депутат раскрыл перспективы вложения сбережений в акции ДОМ.РФ

Депутат Говырин: вложение в акции ДОМ.РФ обеспечит стабильные дивиденды

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Инвестирование в акции компании ДОМ.РФ обеспечит регулярные выплаты дивидендов, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, развитие проекта упростит процесс приобретения жилья для граждан России.

Компания ДОМ.РФ выходит на биржу и впервые предлагает свои акции частным инвесторам. Это государственный институт, который занимается развитием жилищной сферы, поддерживает стройки и ипотеку. Для тех, кто хочет вложить свои сбережения, акции ДОМ.РФ станут еще одним способом инвестировать в реальный сектор. Государство сохраняет контроль, что позволяет рассчитывать на стабильные выплаты дивидендов, часть которых пойдет в бюджет. Это значит, что важные строительные проекты в разных городах получат дополнительное финансирование и начнут двигаться быстрее, — поделился Говырин.

Он подчеркнул, что средства, полученные компанией от продажи акций, будут направлены на возведение жилых домов и объектов инфраструктуры в различных регионах. По его словам, это приведет к появлению новых жилых комплексов, дорог и инженерных сетей, что, в свою очередь, увеличит количество семей, которые смогут приобрести квартиры в ипотеку.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что акции ДОМ.РФ станут привлекательными для инвесторов, если компания будет проводить правильную дивидендную политику. При этом государство сохранит контрольный пакет акций.

Госдума
акции
инвестиции
недвижимость
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Верховный суд разъяснил, что не оправдает несвоевременную уплату штрафов
Одного из самых разыскиваемых преступников в мире поймали
Поезд врезался в мусоровоз в Челябинской области
Польский министр набросился на Россию с бездоказательными обвинениями
Появились кадры с заседания суда по делу обезглавившей сына матери
Звезда КВН назвал секреты крепкого брака
Apple потеряла дизайнера iPhone Air
В Израиле поставили точку на слухах о проверке Галкина
YouTube снова заработал 18 ноября? У каких операторов, при чем тут Пентагон
«Не советую»: депутат ответил на обвинения Польши в подрыве железной дороги
Россиянам перечислили лучшие продукты, очищающие кровь
Декор без лишнего: как добавить стиль и уют одной деталью
В столице побит новый погодный рекорд
В Москве дерево упало на машину такси
«В надежде разрушить»: Шеремет о паническом страхе Макрона перед Россией
Российский рынок акций вырос на фоне новостей с Украины
На Украине объяснили, почему Зеленский не хочет увольнять Ермака
Эксперт предупредил о скрытых условиях вкладов под 30% годовых
Польский министр заявил о ключевом условии вступления Украины в ЕС
Дмитриев анонсировал подготовку обмена заключенными с США
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно
Общество

Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада
Общество

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.