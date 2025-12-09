В Венгрии оценили инвестиции своей нефтегазовой компании в Россию Сийярто заявил о поддержке Будапештом инвестиций компании MOL в экономику России

Венгерское правительство одобряет инвестиционную деятельность своей нефтегазовой компании MOL в России, заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто в ходе заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Москве. Дипломат отметил, что Будапешт поддерживает все последние проекты и инициативы корпорации на российской территории, передает ТАСС.

Мы поддерживаем всяческие инвестиции нашей группы MOL в России, все последние мероприятия группы MOL. Мы хотели бы, чтобы ее истории успеха всячески развивались, — сказал Сийярто.

Министр также обратил внимание на серьезные структурные изменения, происходящие на мировом энергетическом рынке из-за антироссийских санкций. На заседание комиссии вместе с ним прибыли руководители 34 венгерских компаний, что свидетельствует о широком деловом интересе.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным, состоявшаяся в Москве 28 ноября, позволила выйти на два или три крупных контракта между странами. Во время выступления в городе Ньиредьхаза он подчеркнул, что главной целью его визита было обсуждение поставок российских энергоресурсов.