Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 13:07

Песков обвинил Францию в разжигании военных настроений

Песков заявил, что поставками Киеву Rafale Франция разжигает военные настроения

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Париж разжигает военные настроения и не способствует делу мира, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, это подтверждают планы Франции поставить Украине 100 истребителей Rafale.

Франция продолжает вооружать киевский режим. Франция делает это сейчас, планирует это делать завтра. К сожалению, Париж никоим образом не способствует делу мира, Париж пока занимается разжиганием военных и провоенных настроений, — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Песков добавил, что в этой связи можно выразить только сожаление. Представитель Кремля указал, что какие бы самолеты не продавались Киеву, ситуацию на фронте это изменить не сможет, как и динамику, которую видит не только Москва, но и все военные эксперты мира.

Ранее Песков раскрыл возможный сценарий развития коррупционного скандала на Украине. Представитель Кремля отметил, что это не останется без последствий. Так Песков оценил масштабы скандала с участием окружения президента Украины Владимира Зеленского.

Кремль
Дмитрий Песков
Франция
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Верховный суд разъяснил, что не оправдает несвоевременную уплату штрафов
Одного из самых разыскиваемых преступников в мире поймали
Поезд врезался в мусоровоз в Челябинской области
Польский министр набросился на Россию с бездоказательными обвинениями
Появились кадры с заседания суда по делу обезглавившей сына матери
Звезда КВН назвал секреты крепкого брака
Apple потеряла дизайнера iPhone Air
В Израиле поставили точку на слухах о проверке Галкина
YouTube снова заработал 18 ноября? У каких операторов, при чем тут Пентагон
«Не советую»: депутат ответил на обвинения Польши в подрыве железной дороги
Россиянам перечислили лучшие продукты, очищающие кровь
Декор без лишнего: как добавить стиль и уют одной деталью
В столице побит новый погодный рекорд
В Москве дерево упало на машину такси
«В надежде разрушить»: Шеремет о паническом страхе Макрона перед Россией
Российский рынок акций вырос на фоне новостей с Украины
На Украине объяснили, почему Зеленский не хочет увольнять Ермака
Эксперт предупредил о скрытых условиях вкладов под 30% годовых
Польский министр заявил о ключевом условии вступления Украины в ЕС
Дмитриев анонсировал подготовку обмена заключенными с США
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно
Общество

Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада
Общество

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.