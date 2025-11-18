Париж разжигает военные настроения и не способствует делу мира, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, это подтверждают планы Франции поставить Украине 100 истребителей Rafale.

Франция продолжает вооружать киевский режим. Франция делает это сейчас, планирует это делать завтра. К сожалению, Париж никоим образом не способствует делу мира, Париж пока занимается разжиганием военных и провоенных настроений, — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Песков добавил, что в этой связи можно выразить только сожаление. Представитель Кремля указал, что какие бы самолеты не продавались Киеву, ситуацию на фронте это изменить не сможет, как и динамику, которую видит не только Москва, но и все военные эксперты мира.

Ранее Песков раскрыл возможный сценарий развития коррупционного скандала на Украине. Представитель Кремля отметил, что это не останется без последствий. Так Песков оценил масштабы скандала с участием окружения президента Украины Владимира Зеленского.