В Кремле раскрыли, готовится ли встреча Путина с Уиткоффом Песков: контактов Путина с Уиткоффом и турецкими представителями не планируется

Контактов президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и представителями Турции на данный момент не планируется, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о возможных встречах главы государства с представителями сторон после их переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Турции, сообщает ТАСС.

Пока таких конкретных планов нет, — сказал Песков.

В то же время пресс-секретарь президента отметил, что Путин открыт для разговора с Уиткоффом и представителями турецкой стороны, если они захотят поставить Москву в известность об итогах переговоров с Зеленским.

Ранее украинский лидер заявил о своем визите в Турцию 19 ноября для активизации переговоров. Он отметил, что страна предложит партнерам «наработанные решения» для приближения конца конфликта. Украинский президент также сообщил о работе по возобновлению обменов пленными.

До этого аналитики Strategic Culture заявили, что для мира на Украине западные лидеры должны изменить свою позицию по России. Санкции не достигли цели, так как РФ оказалась сильнее, чем ожидалось.