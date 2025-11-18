Зеленский встретится с депутатами на фоне коррупционного скандала

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал в Telegram-канале встречу с руководством Верховной рады и депутатами правящей фракции «Слуга народа» в разгар прогремевшего в Киеве коррупционного скандала. Политик заявил, что также планирует ряд «быстрых решений».

На этой неделе будут разговоры с чиновниками и встреча с руководством Верховной Рады и депутатами фракции «Слуга народа». Готовлю несколько необходимых законодательных инициатив и принципиальные быстрые решения, необходимые нашему государству, — информировал Зеленский.

В ответ на скандал оппозиционные партии «Европейская солидарность» (ЕС) и «Голос» официально выдвинули требования к Зеленскому. Они настаивают на увольнении главы его офиса Андрея Ермака, отправке в отставку всего правительства, формировании новой коалиции в парламенте и назначении нового Кабмина.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило о раскрытии схемы «Мидас» по отмыванию не менее $100 млн (8 млрд рублей) в энергетике. Следователи провели обыски у бизнесмена Тимура Миндича и чиновников. После этого были предъявлены первые обвинения министрам юстиции и энергетики, те подали в отставку. Миндич покинул Украину за несколько часов до обысков.