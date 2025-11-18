Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
«Мужской поступок»: Степашин раскрыл детали ухода Карпина из «Динамо»

Степашин: Карпину предлагали работать дальше в «Динамо», но он ушел сам

Валерий Карпин Валерий Карпин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Валерий Карпин сам подал в отставку с поста главного тренера московского «Динамо», заявил «КП Спорт» член совета директоров московского клуба Сергей Степашин. По его словам, на специалиста не было никакого давления.

Более того, три дня назад с ним был разговор, договорились о том, что он будет работать и дальше, но он поразмышлял и понял, видимо, после проигранной игры с Чили, что надо сосредоточиться на сборной. Я с ним полностью согласен. Но поступок чисто мужской, — сказал Степашин.

Он добавил, что Карпин не требовал с клуба никаких финансовых компенсаций. По словам Степашина, до Нового года командой будет руководить Ролан Гусев. Он отметил, что планирует встретиться с футболистами «Динамо».

Карпин принял решение оставить должность главного тренера московского футбольного клуба «Динамо». На данный момент клуб с 17 очками занимает десятое место в Российской премьер-лиге (РПЛ). В последнем туре «Динамо» уступило на своем поле «Акрону» со счетом 1:2. Гусев назначен исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» после ухода Карпина.

