17 ноября 2025 в 20:57

Раскрыто, кто возглавит московское «Динамо» после ухода Карпина

Гусева назначили исполняющим обязанности главного тренера московского «Динамо»

Ролан Гусев Ролан Гусев Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press
Заслуженный мастер спорта России футболист Ролан Гусев назначен исполняющим обязанности главного тренера московского «Динамо» после ухода с должности Валерия Карпина, сообщает пресс-служба бело-голубых. В публикации сказано, что он является воспитанником «Динамо» и обладателем Кубка УЕФА.

В начале тренерской карьеры он работал с молодежной командой ЦСКА, выиграв с ней Молодежную футбольную лигу, а также в академии армейцев и юношеских сборных России, — говорится в публикации.

В пресс-службе отметили, что Гусев работает в тренерском штабе динамовцев с лета 2023 года. Уточняется, что он уже исполнял обязанности главного тренера команды в конце прошлого сезона.

Ранее сообщалось, что Карпин принял решение оставить должность главного тренера московского футбольного клуба «Динамо». Он выразил благодарность руководству, игрокам, всем сотрудникам клуба и болельщикам команды. Карпин заявил, что его единственным приоритетом теперь становятся результаты национальной сборной.

До этого спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что у Карпина провалился эксперимент с совмещением двух постов — в «Динамо» и сборной России. По его мнению, команда играла неудачно, хотя тренер сам подбирал футболистов.

Динамо
тренеры
футбол
спорт
Валерий Карпин
