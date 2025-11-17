Раскрыто, кто возглавит московское «Динамо» после ухода Карпина

Заслуженный мастер спорта России футболист Ролан Гусев назначен исполняющим обязанности главного тренера московского «Динамо» после ухода с должности Валерия Карпина, сообщает пресс-служба бело-голубых. В публикации сказано, что он является воспитанником «Динамо» и обладателем Кубка УЕФА.

В начале тренерской карьеры он работал с молодежной командой ЦСКА, выиграв с ней Молодежную футбольную лигу, а также в академии армейцев и юношеских сборных России, — говорится в публикации.

В пресс-службе отметили, что Гусев работает в тренерском штабе динамовцев с лета 2023 года. Уточняется, что он уже исполнял обязанности главного тренера команды в конце прошлого сезона.

Ранее сообщалось, что Карпин принял решение оставить должность главного тренера московского футбольного клуба «Динамо». Он выразил благодарность руководству, игрокам, всем сотрудникам клуба и болельщикам команды. Карпин заявил, что его единственным приоритетом теперь становятся результаты национальной сборной.

До этого спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что у Карпина провалился эксперимент с совмещением двух постов — в «Динамо» и сборной России. По его мнению, команда играла неудачно, хотя тренер сам подбирал футболистов.