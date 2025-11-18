Зеленский признался, что зима будет тяжелой для Украины Зеленский в разговоре со Стуббом признал, что зима будет тяжелой для Украины

Президент Владимир Зеленский признает, что эта зима будет очень трудной для Украины, заявил его финский коллега Александр Стубб. По его словам, которые приводит газета Soir, они разговаривали в минувшую пятницу, 14 ноября.

Из этого разговора можно сделать два вывода. Первый: зима будет очень тяжелой, поскольку Россия снова нанесла удары по критически важной энергетической инфраструктуре. Второй: ситуация на поле боя стабильна, но необходима дополнительная помощь, — объяснил он.

Ранее глава крупнейшего фонда помощи ВСУ Тарас Чмут заявил, что возобновление переговорного процесса между Москвой и Киевом возможно лишь в апреле, если украинскому государству удастся пережить зимний период. По его словам, нынешние условия ставят Украину в плохое положение.

До этого западные аналитики заявили, что антироссийские санкции оказались провальной стратегией — можно только предположить, что Россия готовилась к ним. Страна стала сильнее, несмотря на ограничения. По их мнению, если западные лидеры изменят позицию по России, на Украине воцарится мир.