Президент Владимир Зеленский признает, что эта зима будет очень трудной для Украины, заявил его финский коллега Александр Стубб. По его словам, которые приводит газета Soir, они разговаривали в минувшую пятницу, 14 ноября.
Из этого разговора можно сделать два вывода. Первый: зима будет очень тяжелой, поскольку Россия снова нанесла удары по критически важной энергетической инфраструктуре. Второй: ситуация на поле боя стабильна, но необходима дополнительная помощь, — объяснил он.
Ранее глава крупнейшего фонда помощи ВСУ Тарас Чмут заявил, что возобновление переговорного процесса между Москвой и Киевом возможно лишь в апреле, если украинскому государству удастся пережить зимний период. По его словам, нынешние условия ставят Украину в плохое положение.
До этого западные аналитики заявили, что антироссийские санкции оказались провальной стратегией — можно только предположить, что Россия готовилась к ним. Страна стала сильнее, несмотря на ограничения. По их мнению, если западные лидеры изменят позицию по России, на Украине воцарится мир.