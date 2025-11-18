«Нужно искать другую крышу»: экс-депутат Рады раскрыл судьбу Умерова в США

США используют экс-министра обороны Украины Рустема Умерова как инструмент давления на президента страны Владимира Зеленского и коррумпированных чиновников Европейского союза, выразил мнение в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, отъезд Умерова был напрямую связан с началом масштабного коррупционного скандала. Он отметил, что основная часть схем на Украине реализовывалась именно через военное ведомство.

Я считаю, что Умеров не случайно покинул Украину как раз на старте коррупционного скандала с пониманием того, что он, безусловно, коснется его как бывшего министра обороны. Основные схемы реализовывались через военное ведомство. В команде коррупционеров все понимают, что Зеленский защитить не может, значит, нужно искать другую крышу. Поэтому Умеров вылетел в США, чтобы решить вопрос безопасности. Ради этого он готов пойти на сделку и дать всю информацию, которой владеет. Это инструмент давления со стороны США не только на коррумпированного Зеленского, но и на коррумпированных чиновников ЕС, — пояснил Олейник.

Ранее украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что Умеров может дать ФБР показания против Зеленского и руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака. Он отметил, что таким образом украинский политик хочет уйти от уголовного преследования по делу о коррупции в сфере энергетики.