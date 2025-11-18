Школьника парализовало инсультом из-за необычной игры со сверстниками

Мальчик из США пережил инсульт на фоне травмы во время игры со сверстниками, передает Metropoles. В издании отметили, что 11-летний ребенок засунул в рот маркер, а ребята пытались его выбить при помощи футбольного мяча.

После неудачного броска ребенок проглотил фломастер, стал задыхаться и потерял сознание. Позже он очнулся, однако не смог внятно говорить и шевелить левой частью тела. В больнице медики выяснили, что фломастер пробил заднюю стенку горла ребенка, а удар мячом спровоцировал у него инсульт.

По информации журналистов, мальчик неделю провел в реанимации. Медикам удало восстановить подвижность тела ребенка, однако даже спустя два месяца он продолжает проходить физиотерапию, добавили в издании.

Ранее в Нижнем Новгороде двухлетний малыш проглотил семь магнитных шариков от конструктора. Родители обратились за медицинской помощью только спустя сутки после происшествия, что осложнило ситуацию. Во время медицинского осмотра в Детской городской клинической больнице № 1 врачи выявили, что магнитные элементы застряли в пищеводно-желудочном переходе через складку слизистой оболочки