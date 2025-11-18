Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 15:06

Водитель мусоровоза не выжил после ДТП с поездом

Водитель мусоровоза скончался после столкновения с поездом под Челябинском

Фото: t.me/uraltransprok
Читайте нас в Дзен

Водитель мусоровоза, в который врезался пассажирский поезд Екатеринбург — Челябинск, скончался в больнице, передает Telegram-канал «74.RU» со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД по УрФО. Его напарник находится в тяжелом состоянии. По данным ведомства, пассажиры «Орлана» за медицинской помощью не обращались.

До этого стало известно, что как минимум один человек пострадал при столкновении поезда и мусоровоза под Челябинском. По информации пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры, обстоятельства произошедшего выясняются, авария не повлияла на движение составов.

Ранее сообщалось, что шесть автомобилей, в том числе мусоровоз и микроавтобус, попали в ДТП на юге Москвы. Одна машина перевернулась. Сейчас заблокировано три полосы движения в сторону центра. Спасатели осуществляют деблокацию пострадавших.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге на полигоне по хранению отходов было обнаружено тело мужчины, выгруженное вместе с мусором. По предварительным данным, тело нашли 29 октября после разгрузки мусоровоза на территории Волхонского шоссе.

Челябинская область
мусоровозы
поезда
ДТП
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тимошенко подсказала Киеву единственный выход из коррупционного скандала
Силы ПВО сбили несколько воздушных целей над Воронежем
«Международный скандал»: Журова о недопуске стрелков из РФ до Сурдлимпиады
В России предложили наказывать за езду детей на питбайках
Концерт в честь 50-летия песни «День Победы» состоится в Кремле
ТОП-8 идеальных осенних блюд: сытно, тепло и проще, чем кажется
В Архангельской области добыли два уникальных алмаза
Девушка из Москвы победила на конкурсе фотожурналистики имени Стенина
Синоптик раскрыл, будет ли грядущая зима в России аномально холодной
Онищенко объяснил, чем опасны игры с модификацией генов
Силуанов пригрозил Западу последствиями в случае изъятия активов России
В Кремле раскрыли объем товарооборота России с ШОС
Врач назвал опасный вирус, которым можно заразиться из-за суши
Составители Кембриджского словаря выбрали слово 2025 года
Путин указал на попытки России стабилизировать энергорынки
Путин пожал руки всем участникам заседания совета ШОС и попал на видео
Состояние могилы звезды «Бриллиантовой руки» вызвало панику
Водитель снегоуборочной машины едва не раздавил пенсионерку
Туск заявил об украинском следе в повреждении польской железной дороги
Известная «бровастая» блогерша выпала из окна
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно
Общество

Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада
Общество

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.