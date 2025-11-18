Водитель мусоровоза не выжил после ДТП с поездом Водитель мусоровоза скончался после столкновения с поездом под Челябинском

Водитель мусоровоза, в который врезался пассажирский поезд Екатеринбург — Челябинск, скончался в больнице, передает Telegram-канал «74.RU» со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД по УрФО. Его напарник находится в тяжелом состоянии. По данным ведомства, пассажиры «Орлана» за медицинской помощью не обращались.

До этого стало известно, что как минимум один человек пострадал при столкновении поезда и мусоровоза под Челябинском. По информации пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры, обстоятельства произошедшего выясняются, авария не повлияла на движение составов.

