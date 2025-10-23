Мусоровоз без ручного тормоза прижал мужчину к трамваю Житель Уфы чудом выжил после ДТП с мусоровозом и трамваем

Мусоровоз прижал пешехода к трамваю в Уфе, пострадавший не мог самостоятельно выбраться, и ему на помощь отправили спасателей, сообщил Telegram-канал Baza. Сотрудникам МЧС пришлось распилить кузов грузовика, в результате пострадавший выжил.

Как отметил канал, водитель фуры остановился, чтобы поправить зеркало, но забыл о ручном тормозе. Мусоровоз покатился на пешехода и придавил его, однако тот успел сгруппироваться.

Ранее в Тимирязевском районе Москвы госпитализировали рабочего, которого придавило плитой в ходе строительных работ. ЧП произошло на улице Вучетича. Мужчина находился в тяжелом состоянии.

До этого лифтер погиб в учебном корпусе МГТУ имени Баумана. По данным источника, трагедия произошла около полудня. Предварительно, сотрудника вуза придавило лифтом. Предварительная версия случившегося — несчастный случай.

В начале октября рабочий на одной из строительных площадок в столице Бурятии Улан-Удэ погиб в результате несчастного случая. На него упала арматура. Трагедия случилась при возведении многоквартирного дома на улице Цивилева. По предварительной информации, на башенном кране оборвался трос с грузом, который и упал на мужчину.