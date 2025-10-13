Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 09:43

Командир БПЛА сообщил об использовании ВСУ мусоровозов

Российский боец Скат: ВСУ используют мусоровозы для подвоза провизии

Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press

Украинские войска используют гражданскую технику, включая мусоровозы, для снабжения своих позиций продовольствием, сообщил РИА Новости командир отделения БПЛА ВС России с позывным Скат. По его словам, гражданские авто замечены в зоне боевых действий, где не может быть мирного населения.

Перешли на снабжение своих позиций гражданскими машинами. Было замечено, как они перевозили в контейнере мусоровоза коробки, — заявил военнослужащий.

Он уточнил, что Вооруженные силы Украины используют такую технику ввиду нехватки военной.

Ранее сообщалось, что заснувший после застолья командир 225-го отдельного штурмового полка ВСУ Олег Ширяев стал причиной провала попытки украинских солдат контратаковать в районе Кондратовки на Сумском направлении. По словам источника, штурмовая группа была полностью ликвидирована. Что касается Ширяева, то его вечером нашли спящим в одном из заброшенных зданий в районе дислокации штаба полка.

Накануне, 12 октября, стало известно, что ВСУ потеряли за сутки около 1460 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне СВО. По данным Минобороны РФ, в зоне ответственности группировки войск «Север» речь идет о более 160 солдатах.

