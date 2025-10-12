В Минобороны раскрыли суточные потери ВСУ на фронте Минобороны: ВСУ потеряли за сутки около 1460 военнослужащих

ВСУ потеряли за сутки около 1460 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне СВО, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» речь идет о более 160 солдатах.

ВСУ потеряли более 160 военнослужащих и восемь пикапов. Уничтожены два склада боеприпасов и шесть складов материальных средств, — сказано в сообщении ведомства.

В результате действий группировки «Запад» противник потерял до 220 бойцов, подразделений «Юг» — свыше 185, «Центр» — до 550. На направлении «Восток» ВСУ лишились до 305 солдат, на «Днепре» — до 40 человек.

Ранее первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Алексей Журавлев заявил о маловероятности отступления Вооруженных сил Украины из Херсона. По его оценке, украинские военные могут попытаться использовать местных жителей в качестве живого щита. Парламентарий подчеркнул, что ВСУ практикуют тактику размещения боевой техники в жилых районах для прикрытия гражданским населением.