Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 14:53

Стало известно о пострадавших в массовом ДТП с участием мусоровоза

Шесть машин попали в ДТП на проспекте Андропова в Москве

Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»
Читайте нас в Дзен

Шесть автомобилей, в том числе мусоровоз и микроавтобус, попали в ДТП на юге Москвы, передает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы. По его словам, одна машина перевернулась. Сейчас заблокировано три полосы движения в сторону центра. Спасатели осуществляют деблокацию пострадавших.

На проспекте Андропова произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей: предварительно, столкнулись микроавтобус, четыре легковушки и мусоровоз, — отметил он.

Ранее на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае произошло ДТП с участием ВАЗ-21099 и большегруза MAN. Авария унесла жизни водителя и троих пассажиров «девяносто девятой», а четвертый попал в больницу. В ГУ МВД по региону сообщили, что водитель ВАЗ не выбрал безопасную скорость и выехал на встречную полосу.

Также гололед привел к массовому дорожно-транспортному происшествию в Московской области. Инцидент произошел на платной трассе ЮЛА (Южно-Лыткаринская автодорога) в районе Лыткарино, где самосвал протаранил бетономешалку. Затем еще один самосвал врезался в стоящее аварийное такси и отбросил на стоящий грузовик кроссовер Nissan Murano.

Москва
ДТП
автомобили
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Силы ПВО сбили несколько воздушных целей над Воронежем
«Международный скандал»: Журова о недопуске стрелков из РФ до Сурдлимпиады
В России предложили наказывать за езду детей на питбайках
Концерт в честь 50-летия песни «День Победы» состоится в Кремле
ТОП-8 идеальных осенних блюд: сытно, тепло и проще, чем кажется
В Архангельской области добыли два уникальных алмаза
Девушка из Москвы победила на конкурсе фотожурналистики имени Стенина
Синоптик раскрыл, будет ли грядущая зима в России аномально холодной
Онищенко объяснил, чем опасны игры с модификацией генов
Силуанов пригрозил Западу последствиями в случае изъятия активов России
В Кремле раскрыли объем товарооборота России с ШОС
Врач назвал опасный вирус, которым можно заразиться из-за суши
Составители Кембриджского словаря выбрали слово 2025 года
Путин указал на попытки России стабилизировать энергорынки
Путин пожал руки всем участникам заседания совета ШОС и попал на видео
Состояние могилы звезды «Бриллиантовой руки» вызвало панику
Водитель снегоуборочной машины едва не раздавил пенсионерку
Туск заявил об украинском следе в повреждении польской железной дороги
Известная «бровастая» блогерша выпала из окна
Греф предрек переход экономики на совершенно новую модель
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно
Общество

Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада
Общество

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.