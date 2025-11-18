Стало известно о пострадавших в массовом ДТП с участием мусоровоза Шесть машин попали в ДТП на проспекте Андропова в Москве

Шесть автомобилей, в том числе мусоровоз и микроавтобус, попали в ДТП на юге Москвы, передает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы. По его словам, одна машина перевернулась. Сейчас заблокировано три полосы движения в сторону центра. Спасатели осуществляют деблокацию пострадавших.

На проспекте Андропова произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей: предварительно, столкнулись микроавтобус, четыре легковушки и мусоровоз, — отметил он.

Ранее на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае произошло ДТП с участием ВАЗ-21099 и большегруза MAN. Авария унесла жизни водителя и троих пассажиров «девяносто девятой», а четвертый попал в больницу. В ГУ МВД по региону сообщили, что водитель ВАЗ не выбрал безопасную скорость и выехал на встречную полосу.

Также гололед привел к массовому дорожно-транспортному происшествию в Московской области. Инцидент произошел на платной трассе ЮЛА (Южно-Лыткаринская автодорога) в районе Лыткарино, где самосвал протаранил бетономешалку. Затем еще один самосвал врезался в стоящее аварийное такси и отбросил на стоящий грузовик кроссовер Nissan Murano.