«Кто будет платить?»: во Франции усомнились в поставках Rafale Украине

Французский евродепутат Сара Кнафо поставила под сомнение поставки Украине 100 истребителей Rafale, выразив сомнения относительно финансирования самолетов стоимостью около €80 млн (7,5 млрд рублей) каждый. В эфире радиостанции Europe 1 она отметила, что варианты оплаты — либо за счет французских налогоплательщиков, либо через средства ЕС, — вызывают серьезные вопросы.

Прекрасно, что европейские страны выбирают Rafale, а не американские F-35 <...>. Но встает вопрос: кто будет платить? — заявила Кнафо.

Кнафо подчеркнула, что поставка 100 самолетов Украине может создать угрозу безопасности Франции, поскольку в ВВС страны сейчас используется 105 таких истребителей. Она также выразила сомнения в сроках выполнения контракта, учитывая потребности национальной обороны.

Ранее лидеры Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский подписали декларацию о закупках французского вооружения Киевом. В поставки войдут 100 истребителей Rafale, а также комплексы противовоздушной обороны SAMP/T. Соглашение будет действовать в течение 10 лет.