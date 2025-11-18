Время пути из Екатеринбурга в Москву сократится до 6,5 часа

После строительства второй высокоскоростной магистрали (ВСМ) время поездки из Москвы в Екатеринбург уменьшится до 6,5–8 часов, сообщает «Прайм». РЖД представила проект ВСМ-2 «Восток» на форуме «Транспорт России». Магистраль соединит Москву, Казань и Екатеринбург. Ее протяженность составит примерно 1532 км.

Ранее стало известно, что инфраструктуру для высокоскоростной магистрали, в том числе вокзалы и станции, возведут с нуля. Согласно плану проекта, предполагается построить 16 остановок, 14 из них — пассажирские. Финальные строительные решения и названия вокзалов уточнят позднее. В инфоцентре пообещали предоставлять данные по мере готовности проектов.

До этого стало известно, что отечественным поездом для ВСМ будет управлять искусственный интеллект. Внедрить это планируется в перспективе после постройки будущих магистралей. Также отмечалось, что инженеры уже протестировали и запустили в производство более 20% новых разработок, предназначенных для первого отечественного высокоскоростного поезда.

Планируемая ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом входит в проект развития столичного метрополитена на 2026–2030 годы. Движение по ней могут запустить уже во втором квартале 2028 года.