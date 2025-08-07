ВСМ Москва — Петербург станет частью московского метро

Планируемая высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом включена в проект развития московского метрополитена на 2026–2030 годы, передает РИА Новости со ссылкой на инфоцентр ВСМ. Запустить движение по ней планируется во втором квартале 2028 года.

Включение ВСМ в проект будущей схемы московского метро подчеркивает стратегическое значение проекта для формирования современной, комфортной и доступной транспортной инфраструктуры, — отметили там.

Ранее в Минтрансе РФ рассказали, что билет на высокоскоростную железную дорогу Москва — Петербург на начальном этапе будет стоить на уровне 8905 рублей. Вице-премьер РФ Виталий Савельев подчеркивал, что всего затраты на строительство оцениваются в 1,5 трлн рублей. Вместе с сопутствующими затратами — 1,755 трлн рублей.

Позже президент России Владимир Путин потребовал избежать необоснованного завышения цен по проекту. Он пояснил, что удорожание в любом случае неизбежно, однако оно связано не только с инфляцией, но и с ключевой ставкой, подорожанием кредитов со стороны коммерческих банков.