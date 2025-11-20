Минтранс обозначил, кто обеспечит Россию технологиями для ВСМ Глава Минтранса Никитин: Россия обеспечит себя собственными технологиями для ВСМ

Россия станет первой страной в мире, которая обеспечит себя собственными технологиями для развития высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), заявил глава Минтранса Андрей Никитин. Министр высказался об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, передает пресс-служба Кремля.

Конечно, в таких условиях, в таком климате ВСМ еще никто не строил. И здесь мы будем первыми в мире, полностью обеспечив себя российскими технологиями на всей протяженности, — подчеркнул глава ведомства.

Никитин указал, что на всей протяженности маршрута ВСМ развернуты работы, в которых задействованы более 10 тыс. человек и около 4 тыс. единиц техники. Также трудятся над созданием поезда для магистрали. В работе участвуют примерно 150 российских предприятий. По словам Никитина, разрабатываются уникальные узлы. Министр отметил, что это проект полноценного российского транспортного суверенитета.

Ранее вице-премьер РФ Виталий Савельев заявил, что после запуска ВСМ значимость авиарейсов между Москвой и Санкт-Петербургом снизится. По его мнению, около 50% пассажиропотока выберут высокоскоростную магистраль вместо перелетов.