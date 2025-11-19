Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 12:07

Савельев раскрыл, как ВСМ повлияет на авиарейсы между Москвой и Петербургом

Савельев: из-за ВСМ важность перелетов между Москвой и Петербургом снизится

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

После запуска ВСМ значимость авиарейсов между Москвой и Санкт-Петербургом снизится, заявил вице-премьер РФ Виталий Савельев на форуме «Транспортная неделя». По его словам, примерно 3,5 млн человек, то есть около 50% пассажиропотока, выберут высокоскоростную магистраль вместо перелетов. Тем не менее, он добавил, что необходимость в рейсах между городами сохранится.

Мы предполагаем, что около 3,5 млн, 45-48% потока из авиации перейдет именно на высокоскоростную магистраль, — сказал Савельев.

Ранее сообщалось, что после строительства второй высокоскоростной магистрали время поездки из Москвы в Екатеринбург уменьшится до 6,5–8 часов. РЖД представила проект ВСМ-2 «Восток» на форуме «Транспорт России». Магистраль соединит Москву, Казань и Екатеринбург. Ее протяженность составит примерно 1532 км.

До этого стало известно, что отечественным поездом для ВСМ будет управлять искусственный интеллект. Внедрить это планируется в перспективе после постройки будущих магистралей. Кроме того, инженеры уже протестировали и запустили в производство более 20% новых разработок в этой области.

Россия
Виталий Савельев
ВСМ
Москва
Cанкт-Петербург
поезда
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ потеряли за стуки более тысячи бойцов
Стало известно о неудачной попытке ВСУ прорваться к реке Оскол
Минобороны раскрыло подробности массированного удара возмездия по Украине
В США раскрыли радикальные планы администрации Трампа против Мадуро
В одном городе могут отказаться от создания новогодних ледовых скульптур
Стало известно, сколько безэкипажных катеров ВСУ оказалось на дне моря
Селедку под шубой не готовлю! Слоеный салат «Чингисхан» со свеклой вкуснее
Стало известно, кто заменит Маслякова в «новом КВН»
Минтранс анонсировал тестирование пассажирских дронов в России
Политолог назвал главный для России пункт в новом мирном плане Трампа
Королевская семья Британии: последние новости, Кейт довела Меган до ярости
Президент Венесуэлы пытался договориться с США насчет отставки
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 ноября: где сбои в России
Петербуржец получил восемь лет колонии за убийство знакомого
Российскому авторынку предрекли экспансию китайских машин особой сборки
Загорелся один из отелей Radisson
Уиткофф передумал встречаться с Зеленским в Турции
Стало известно о поведении туристов в Китае после отмены виз
Автоэксперт назвал последствия новых правил экспорта китайских машин
СВР объяснила, как эксперты ЕС «бьют в набат» из-за проекта «Антироссия»
Дальше
Самое популярное
Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.