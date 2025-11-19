Савельев раскрыл, как ВСМ повлияет на авиарейсы между Москвой и Петербургом

После запуска ВСМ значимость авиарейсов между Москвой и Санкт-Петербургом снизится, заявил вице-премьер РФ Виталий Савельев на форуме «Транспортная неделя». По его словам, примерно 3,5 млн человек, то есть около 50% пассажиропотока, выберут высокоскоростную магистраль вместо перелетов. Тем не менее, он добавил, что необходимость в рейсах между городами сохранится.

Мы предполагаем, что около 3,5 млн, 45-48% потока из авиации перейдет именно на высокоскоростную магистраль, — сказал Савельев.

Ранее сообщалось, что после строительства второй высокоскоростной магистрали время поездки из Москвы в Екатеринбург уменьшится до 6,5–8 часов. РЖД представила проект ВСМ-2 «Восток» на форуме «Транспорт России». Магистраль соединит Москву, Казань и Екатеринбург. Ее протяженность составит примерно 1532 км.

До этого стало известно, что отечественным поездом для ВСМ будет управлять искусственный интеллект. Внедрить это планируется в перспективе после постройки будущих магистралей. Кроме того, инженеры уже протестировали и запустили в производство более 20% новых разработок в этой области.