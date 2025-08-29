Поездом для ВСМ будет управлять нейросеть РЖД: поезд для ВСМ в перспективе станет беспилотным

Отечественный поезд, предназначенный для эксплуатации на будущих высокоскоростных железнодорожных магистралях (ВСМ), в перспективе перейдет на беспилотное управление, сообщил глава Российских железных дорог (РЖД) Олег Белозеров. Речь идет об использовании искусственного интеллекта. С таким анонсом он выступил на Международном железнодорожном салоне «Pro//Движение.Экспо».

Белозеров подчеркнул, что будущий отечественный состав ВСМ станет полностью беспилотным и высокоавтоматизированным. Он отметил, что разрабатывать систему управления на базе искусственного интеллекта компания умеет, и подобная технология уже успешно функционирует в РЖД.

Руководитель холдинга также добавил, что инженеры уже протестировали и запустили в производство более 20% новых разработок, предназначенных для первого отечественного высокоскоростного поезда. Он заверил, что компания активно занимается сертификацией и продолжает двигаться вперед в этом направлении.

Ранее стало известно, что планируемая ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом входит в проект развития столичного метрополитена на 2026–2030 годы. Движение по ней могут запустить уже во втором квартале 2028 года.