Считала себя ведьмой: как выглядит подозреваемая в убийстве сына в Балашихе

Обвиняемая Елена Ц. на заседании об избрании меры пресечения в зале Балашихинского городского суда Московской области

Балашихинский городской суд избрал меру пресечения для Елены Ц., которая подозревается в убийстве и обезглавливании шестилетнего сына. Женщину отправили в СИЗО на два месяца — до 16 января, пока будет идти следствие.

Во время заседания обвиняемая сидела в стеклянной клетке с закрытыми глазами. Перед судом она молча пила воду и игнорировала вопросы журналистов. Женщина была одета в темные брюки, черную куртку и голубую толстовку, капюшон которой закрывал голову.

Незадолго до этого Елене Ц. предъявили обвинение. Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 105 УК (убийство малолетнего). На допросе мать подтвердила признательные показания, детально рассказав о произошедшем.

Психиатр и нарколог Василий Шуров рассказал, что женщина страдала от тяжелого психического расстройства, которое сопровождалось бредом и галлюцинациями. Врач также отметил, что увлечение магией и, возможно, наркотиками усугубило ситуацию. Он заявил, что остаются вопросы к работе специалистов, наблюдавших женщину и не взявших ее под более строгий контроль.

