18 ноября 2025 в 13:45

Стало известно решение суда по матери, обезглавившей сына в Балашихе

Обезглавившую шестилетнего сына мать отправили в СИЗО на два месяца

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Балашихинский городской суд избрал меру пресечения для матери, которая обезглавила своего шестилетнего сына, передает корреспондент NEWS.ru. Женщину отправили в СИЗО на два месяца — до 16 января, пока будет идти следствие.

Подозреваемая сидела в стеклянной клетке с закрытыми глазами. Перед заседанием она молча пила воду и игнорировала вопросы журналистов.

Незадолго до этого ей предъявили обвинение в убийстве. Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 105 УК (Убийство малолетнего). На допросе она подтвердила свои признательные показания, детально рассказав о произошедшем.

Также сообщалось, что женщина хотела покончить с собой после преступления, но в последний момент передумала, так как ей стало жаль своих четырех кошек. Уточнялось, что после задержания на ее теле были обнаружены свежие раны.

Ранее стало известно, что ребенок, найденный в Гольяновском пруду в Москве, мог умереть от асфиксии. По предварительным данным, на его шее были обнаружены следы и гематомы, указывающие на насильственное удушение. Эксперты в день нахождения трупа установили, что ребенок погиб больше двух суток назад.

