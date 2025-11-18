Стало известно решение суда по матери, обезглавившей сына в Балашихе Обезглавившую шестилетнего сына мать отправили в СИЗО на два месяца

Балашихинский городской суд избрал меру пресечения для матери, которая обезглавила своего шестилетнего сына, передает корреспондент NEWS.ru. Женщину отправили в СИЗО на два месяца — до 16 января, пока будет идти следствие.

Подозреваемая сидела в стеклянной клетке с закрытыми глазами. Перед заседанием она молча пила воду и игнорировала вопросы журналистов.

Незадолго до этого ей предъявили обвинение в убийстве. Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 105 УК (Убийство малолетнего). На допросе она подтвердила свои признательные показания, детально рассказав о произошедшем.

Также сообщалось, что женщина хотела покончить с собой после преступления, но в последний момент передумала, так как ей стало жаль своих четырех кошек. Уточнялось, что после задержания на ее теле были обнаружены свежие раны.

