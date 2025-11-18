Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 09:59

Убившей сына жительнице Балашихи предъявлено обвинение

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Обезглавившей шестилетнего сына 31‑летней жительнице Балашихи Елене предъявлено обвинение в убийстве, она признала вину, передает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области. По данным ведомства, сегодня, 18 ноября, следствие будет ходатайствовать перед судом о ее аресте.

Жительнице Балашихи предъявлено обвинение в убийстве шестилетнего сына (ч. 2 ст. 105 УК РФ). На допросе в качестве обвиняемой женщина подтвердила свои признательные показания, детально рассказав о произошедшем,сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что женщина хотела покончить с собой после преступления, но в последний момент передумала, так как ей стало жаль своих четырех кошек. Уточнялось, что после задержания на ее теле были обнаружены свежие раны.

До этого стало известно, что ребенок, найденный в Гольяновском пруду в Москве, мог умереть от асфиксии. По предварительным данным, на его шее были обнаружены следы и гематомы, указывающие на насильственное удушение. Эксперты в день нахождения трупа установили, что ребенок погиб больше двух суток назад.

Балашиха
обвинения
Следственный комитет
матери
убийства
расчленения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа неочевидная для россиян опасность отдыха на Мальдивах
Скумбрия по-корейски с морковью и огурцом — пальчики оближешь!
Докер скончался после смертельного удара грузом
Экс-футболисту воткнули ключ в лоб во время драки на матче
Инцидент с обезглавившей сына матерью привел к возбуждению еще одного дела
В Минтрансе раскрыли, сколько аэропортов будет в России к 2030 году
Министр обороны Франции назвала Зеленского убитым карикатуристом
Экс-главе территориального управления Росавиации назначили срок
Убившей сына жительнице Балашихи предъявлено обвинение
Россиянам рассказали об основных нюансах наследования имущества
Двух жительниц Херсонской области задержали за шпионаж
Подростки попытались покорить самую высокую точку Екатеринбурга
В Смоленской области назвали число сбитых беспилотников ВСУ
«Отпустить на СВО»: бывший топ-менеджер «Росатома» хочет искупить вину
В Китае расшифровали тревожный для Японии сигнал Путина
В Челябинской области задержали высокопоставленного сотрудника ФСИН
Названа причина, почему суд отказал Фонду капремонта в иске к Арнтгольц
Ушел из жизни морской биолог Сергей Масленников
Россияне стали чаще покупать автомобили с пробегом
Стало известно, грозит ли омичам опасность после взрыва на газопроводе
Дальше
Самое популярное
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Ученый оценил возможность поворота сибирских рек в Азию
Общество

Ученый оценил возможность поворота сибирских рек в Азию

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.