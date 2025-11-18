Убившей сына жительнице Балашихи предъявлено обвинение

Обезглавившей шестилетнего сына 31‑летней жительнице Балашихи Елене предъявлено обвинение в убийстве, она признала вину, передает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области. По данным ведомства, сегодня, 18 ноября, следствие будет ходатайствовать перед судом о ее аресте.

Жительнице Балашихи предъявлено обвинение в убийстве шестилетнего сына (ч. 2 ст. 105 УК РФ). На допросе в качестве обвиняемой женщина подтвердила свои признательные показания, детально рассказав о произошедшем, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что женщина хотела покончить с собой после преступления, но в последний момент передумала, так как ей стало жаль своих четырех кошек. Уточнялось, что после задержания на ее теле были обнаружены свежие раны.

До этого стало известно, что ребенок, найденный в Гольяновском пруду в Москве, мог умереть от асфиксии. По предварительным данным, на его шее были обнаружены следы и гематомы, указывающие на насильственное удушение. Эксперты в день нахождения трупа установили, что ребенок погиб больше двух суток назад.