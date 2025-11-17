Психиатр раскрыл причину убийства мальчика, которого обезглавила мать

Жительница Балашихи, обезглавившая шестилетнего сына, страдала от тяжелого психического расстройства и считала себя ведьмой, заявил NEWS.ru психиатр и нарколог Василий Шуров. По его словам, заболевание сопровождалось бредом и галлюцинациями, что в совокупности с увлечением магией и наркотиками создало опасную ситуацию.

Параноидальная шизофрения — само по себе тяжелое заболевание с бредом и галлюцинациями. Жительница Балашихи, которая обезглавила сына, свихнулась на магической теме, считала себя ведьмой, проводила какие-то ритуалы с наркотиками — там просто суперкомбо. Огромные вопросы к тем, кто ее лечил. Почему не поставили на активный учет? Почему она бегала из Перми в Москву, как оставили шестилетнего ребенка на попечении такой мамы? Ужасная история для нас всех. Таким людям нельзя оставлять детей, — высказался Шуров.

Ранее член Адвокатской палаты Москвы Леонид Исаев заявил, что жительница Балашихи, подозреваемая в убийстве шестилетнего ребенка, может избежать тюремного заключения и быть направлена на принудительное лечение. По его словам, ключевое значение в деле будет иметь судебно-психиатрическая экспертиза, которая определит вменяемость подсудимой на момент совершения преступления.