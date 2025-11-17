Раскрыто, почему убившая сына жительница Балашихи может избежать тюрьмы

Жительница Балашихи, подозреваемая в убийстве собственного ребенка, может избежать тюремного заключения и быть направлена на принудительное лечение, заявил NEWS.ru член Адвокатской палаты Москвы Леонид Исаев. По его словам, ключевое значение в деле будет иметь судебно-психиатрическая экспертиза, которая определит вменяемость подсудимой на момент совершения преступления.

Если психиатрическая экспертиза, которую обязательно назначат в ходе предварительного следствия, признает обвиняемую невменяемой, то вместо лишения свободы она будет подвергнута принудительным мерам медицинского характера. На практике это будет содержание в психиатрическом стационаре в очень строгих условиях. По закону, при полном излечении человека отпускают на свободу, но в данном случае большая вероятность того, что полное излечение никогда не наступит, — пояснил Исаев.

Ранее сообщалось, что мать мальчика, голову которого нашли в Гольяновском пруду, а тело в квартире в подмосковной Балашихе, задержана по подозрению в убийстве. Женщина написала явку с повинной, ее задержали вечером 16 ноября.