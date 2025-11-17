Задержана ключевая подозреваемая в убийстве мальчика в Балашихе Мать обезглавленного в Москве мальчика задержали по подозрению в убийстве

Мать мальчика, голову которого нашли накануне в Гольяновском пруду, а тело в квартире в подмосковной Балашихе, задержана по подозрению в убийстве, передает Telegram-канал Mash. По его данным, женщина написала явку с повинной.

Женщину задержали вечером 16 ноября. Сначала она сообщила, что с мальчиком разделался отчим — однако ее версия не подтвердилась. В материале сказано, что мать убитого мальчика начала вести себя неадекватно, путалась в показаниях и утром 17 ноября признала вину.

Ранее сообщалось, что бабушка мальчика подозревает в причастности к убийству внука подругу своей дочери Елены Юлию. Пожилая женщина вспомнила, что дочь неоднократно оставляла ребенка именно с ней, когда куда-то уходила. Бабушка объяснила, что не знала о возлюбленном дочери, так как никогда не говорила с ней на личные темы.

До этого москвичка убила маленького сына. Шестилетнего мальчика нашли с ножевыми ранениями. Мать доставили в больницу после попытки суицида. СК завел уголовное дело об убийстве малолетнего. Специалисты проверят психическое здоровье женщины.