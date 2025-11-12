Москвичка убила сына и попыталась свести счеты с жизнью Женщина расправилась с собственным сыном на западе Москвы

Мать жестоко убила собственного сына на западе Москвы, передает столичный СК. По предварительной информации, женщину доставили в медицинское учреждение после того, как она попыталась покончить с собой.

12 ноября 2025 года в квартире жилого дома на улице Академика Анохина в городе Москве обнаружено тело малолетнего ребенка 2019 года рождения с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений и иных повреждений, — рассказали в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». На месте работают следователи и криминалисты. Их работу координирует руководитель столичного СК Роман Семушкин. В ведомстве добавили, что будет проведена судебная экспертиза для проверки психического здоровья женщины.

