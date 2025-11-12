Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 20:54

Москвичка убила сына и попыталась свести счеты с жизнью

Женщина расправилась с собственным сыном на западе Москвы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мать жестоко убила собственного сына на западе Москвы, передает столичный СК. По предварительной информации, женщину доставили в медицинское учреждение после того, как она попыталась покончить с собой.

12 ноября 2025 года в квартире жилого дома на улице Академика Анохина в городе Москве обнаружено тело малолетнего ребенка 2019 года рождения с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений и иных повреждений, — рассказали в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». На месте работают следователи и криминалисты. Их работу координирует руководитель столичного СК Роман Семушкин. В ведомстве добавили, что будет проведена судебная экспертиза для проверки психического здоровья женщины.

Ранее в селе Архангельском Ульяновской области был арестован 50-летний мужчина, обвиняемый в убийстве 41-летнего знакомого. По данным СК, 4 ноября между мужчинами, распивавшими алкоголь, произошел конфликт, в ходе которого гость нанес хозяину дома не менее пяти ножевых ударов. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

