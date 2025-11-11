Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 13:42

Мужчина убил знакомого и вложил ему в руку нож, чтобы скрыть следы

В Ульяновской области арестовали 50-летнего мужчину по обвинению в убийстве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правоохранители Ульяновской области арестовали 50-летнего мужчину по обвинению в убийстве 41-летнего знакомого. По версии СК РФ, житель столицы региона расправился с приятелем в селе Архангельское Чердаклинского района. Затем попытался инсценировать самоубийство жертвы, чтобы скрыть следы преступления.

Как сообщает СК, трагедия произошла еще 4 ноября. Мужчины вместе распивали алкоголь в доме потерпевшего. В какой-то момент между ними вспыхнул конфликт. Гость схватил кухонный нож и нанес хозяину дома не менее пяти ударов в грудь. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

После расправы обвиняемый, по версии следствия, вымыл нож и вложил его в руку погибшему. Затем он скрылся с места преступления. Тело 41-летнего мужчины обнаружили лишь 7 ноября, спустя три дня, с явными признаками насильственной смерти. Следователи СК установили личность подозреваемого и задержали его в ночь на 8 ноября.

По ходатайству следствия, суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, выясняя все обстоятельства произошедшего.

Ранее мужчина из Екатеринбурга напал с ножом на своих коллег во время совместного отдыха в гостях. В результате скончалась хозяйка дома, а ее дочь и еще один знакомый получили ранения.

Россия
Ульяновск
регионы
убийства
ножи
уголовные дела
СК РФ
