Директор магазина зарезал подчиненную во время застолья В Екатеринбурге мужчина набросился на коллег с ножом и убил женщину

В Екатеринбурге мужчина напал с ножом на своих коллег во время совместного отдыха в гостях, в результате чего одна женщина погибла, сообщает Telegram-канал «112». Скончавшаяся — хозяйка дома, ее дочь и еще один знакомый также получили ножевые ранения. Еще одной женщине с двухлетним ребенком на руках удалось убежать.

По предварительной информации, все участники инцидента работали в одном магазине. Нападавший занимал должность директора, пострадавшая женщина была его заместителем, а погибшая работала кассиром. Вторая дочь хозяйки отсутствовала дома во время происшествия и не пострадала. Мужчина уже демонстрировал неконтролируемые вспышки агрессии.

Ранее в Омске во время бытового конфликта между двумя сестрами одна из них нанесла другой тяжелое ножевое ранение. Инцидент произошел во время совместного распития алкогольных напитков. При просмотре фильма с сюжетом о ножевом ранении старшая сестра начала подвергать сомнению способность младшей к решительным действиям, заявив, что та не смогла бы причинить вред живому человеку.

До этого в Москве было возбуждено уголовное дело по факту нападения с применением ножа на сотрудника Росгвардии. В ведомстве уточнили, что преступление было совершено в Краснопахорском районе Новой Москвы. Пострадавшего доставили в одну из городских больниц, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.