01 ноября 2025 в 00:52

Жительница Омска на спор воткнула нож в живот сестре

Жительница Омска напала на сестру с ножом из-за спора о ее нерешительности

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Омске произошел бытовой конфликт между двумя сестрами, закончившийся тяжелым ранением. Как сообщили в пресс-службе МВД России по региону, 55-летняя женщина получила ножевое ранение в живот от своей 53-летней сестры.

Инцидент случился во время совместного распития алкоголя женщинами. Во время просмотра фильма, где демонстрировалась сцена нанесения ножевого ранения, старшая сестра начала подвергать сомнению решительность младшей. Она заявила, что та неспособна нанести удар живому человеку.

Старшая сестра начала подначивать младшую, говоря, что та неспособна ранить человека с помощью какого-либо оружия. Родственница, недолго думая, ударила ее ножом в область живота, — указано в сообщении.

Пострадавшая была госпитализирована с проникающим ранением. Подозреваемая полностью признала свою вину в совершении преступления.

В настоящее время следователи проводят необходимые проверочные мероприятия и готовят материалы для передачи уголовного дела в суд. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет по соответствующей статье Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что подросток ударил ножом 35-летнюю женщину в Саратове. В региональном СУ СК проинформировали, что суд арестовал 17-летнего злоумышленника.

Омск
споры
ножи
удары
