Подросток напал с ножом на женщину в Саратове

Подросток ударил ножом 35-летнюю женщину в Саратове, сообщили в региональном СУСК. Суд арестовал 17-летнего злоумышленника.

На основе собранных доказательств следователем следственного отдела по Фрунзенскому району города Саратова регионального СК 17-летнему подростку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), — говорится в сообщении.

В Саратове 17-летний подросток ранил женщину ножом в спину на проспекте Столыпина. Пострадавшую госпитализировали, а полицейские задержали нападавшего. По информации источника в правоохранительных органах, одной из версий мотивом преступления могла быть религиозная ненависть.

Ранее двое подростков предстали перед судом за попытку сбыта наркотиков в Саратове. Злоумышленникам назначено наказание в виде трех и пяти лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

До этого несовершеннолетний житель Саратова проник в квартиру знакомой своей матери и похитил деньги с драгоценностями. Подросток вскрыл сейф и приобрел на похищенные деньги два автомобиля отечественного производства. Правоохранители изъяли у 16-летнего юноши сейф, а также его содержимое.