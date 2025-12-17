Новый год-2026
17 декабря 2025 в 08:24

Стало известно об идее США укрепить ВСУ

NYT: США захотели укрепить ВСУ и разместить на Украине силы Европы

Представители США и Евросоюза на встречах с представителями властей Украины в Берлине согласовали два документа о гарантиях безопасности Киева, сообщает The New York Times со ссылкой на источники. Уточняется, что они предполагают усиление украинских вооруженных сил, а также размещение европейских войск в республике.

В одном из документов изложены «общие принципы», аналогичные гарантиям по пятой статье устава НАТО о коллективной защите. Во второй части говорится о сотрудничестве военных США и стран Европы с украинскими, модернизация их техники и обучение. Сами США военных отправлять не планируют, указали авторы материала.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Украина и Евросоюз рассчитывают на глубокую и ошибочную переработку мирного плана США. Он подчеркнул, что российская сторона, в свою очередь, хочет закончить конфликт, поэтому поддерживает инициативу американского президента Дональда Трампа.

Американский аналитик Стив Гилл между тем выразил мнение, что перспективы мирного урегулирования конфликта на Украине зависят от итогов двусторонних переговоров России и США. Он утверждает, что ключевое значение имела встреча Путина со спецпосланником и старшим советником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Украина
США
Европа
военные
