17 декабря 2025 в 09:13

Стало известно о сильном давлении США на Европу по вопросу активов России

Politico: США давят на Европу для отказа от идеи изъятия российских активов

Белый дом Белый дом Фото: Shutterstock/FOTODOM
США оказывают на европейские страны сильное давление, чтобы те отказались от идеи изъятия российских активов для помощи Украине, сообщила газета Politico со ссылкой на источники. Там отметили, что раньше политики ЕС считали Бельгию виновной в откладывании решения по финансовым средствам.

Как считают журналисты, из-за действий Вашингтона Италия, Мальта, Болгария и Чехия перестали поддерживать экспроприацию активов. При этом заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли подчеркнула, что не стоит воспринимать всерьез информацию анонимных источников, Соединенные Штаты лишь стремятся завершить украинский конфликт.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц оценил шансы на принятие ЕС решения по использованию замороженных российских активов для поддержки Украины как «50/50». По его словам, некоторые страны, например Бельгия и Италия, сомневаются в правомерности таких мер, и их можно понять.

До этого Бельгия посчитала недостаточными гарантии Европейского союза по изъятию активов России. По данным Politico, Брюсселю предложили сразу три таких пункта. Как утверждает один из чиновников, переговоры по-прежнему далеки от завершения.

США
Европа
российские активы
Украина
