«Рассадник бактерий»: названы самые опасные продукты на корпоративе

Суши и салаты на корпоративе могут быть источниками бактерий и проблем с пищеварением, заявила NEWS.ru и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина. По словам биолога, также рекомендуется воздержаться от употребления различных алкогольных напитков и отдавать предпочтение воде.

На что точно не стоит налегать, чтобы не испортить вечер и сохранить хорошее самочувствие, так это на сильно жирные или жареные блюда. Они могут вызвать тяжесть в желудке и сонливость. Откажитесь от экзотической пищи. Если вы не пробовали какое-то блюдо раньше, например суши с сырой рыбой или острые азиатские блюда, лучше быть осторожным, так как оно может вызвать аллергию или расстройство пищеварения. Не увлекайтесь салатами с майонезом. Если они стоят на столе больше двух часов, то могут стать рассадником бактерий, — поделилась Лялина.

Она посоветовала избегать сильно соленой или острой пищи, так как это может вызвать жажду и перегрузить желудок. Аллергикам, по словам биолога, стоит быть осторожными с орехами и морепродуктами. Также биолог предупредила, что сомнительная или плохо приготовленная еда, например сыроватое мясо, недожаренные котлеты или продукты с подозрительным запахом, может быть опасной.

Не ешьте десерты в большом количестве. Сладости, особенно кремовые торты, могут быстро поднять уровень сахара в крови, что потом приведет к упадку сил. Ну и, конечно, не стоит на корпоративе смешивать разные виды алкоголя и запивать его газировкой — это усилит похмелье. Также алкоголь с тяжелой пищей повышает нагрузку на печень. Чтобы вечер прошел удачно, ешьте умеренно, делайте выбор в пользу легких закусок, свежих овощей, нежирного мяса и напитков без алкоголя. Пейте больше воды, — заключила Лялина.

