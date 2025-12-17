Новый год-2026
Назван неочевидный анализ, выявляющий причину проблем с потенцией

Сексолог Матвеева: мужчинам крайне важно сдавать кровь на липидный профиль

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Мужчинам необходимо регулярно сдавать анализ крови на липидный профиль, заявила NEWS.ru сексолог Екатерина Матвеева. По ее словам, постоянный контроль за состоянием сосудов позволит предотвратить проблемы с потенцией.

Проблемы с потенцией зачастую кроются в липидном профиле. Смотреть нужно не на общую цифру, а на расклад. Липопротеины низкой плотности — это «мусор», который застревает в стенках сосудов, закладывая мину под сердце и мозг. Липопротеины высокой плотности — «уборщики», которые этот «мусор» вывозят. Триглицериды — показатель того, как много лишнего топлива, часто из сахара и алкоголя, курсирует в крови. А вот липопротеин — это генетический маркер, наследственная поломка в системе очистки. Его высокий уровень — прямое указание на то, что следить за сосудами нужно втройне внимательней, от их состояния во многом зависит мужское здоровье, — поделилась Матвеева.

Ранее врач общей практики Елена Павлова заявила, что частое употребление фастфуда и соленых продуктов может ухудшить мужскую потенцию. По ее словам, для поддержания нормальной репродуктивной функции и оптимального уровня тестостерона важно следить за своим рационом.

