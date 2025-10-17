Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 20:39

В Саратове школьник ограбил квартиру и купил машины

В Саратове 16-летний подросток украл сейф у подруги матери и купил два авто

Фото: t.me/mvd_64

Несовершеннолетний житель Саратова проник в квартиру знакомой своей матери и похитил деньги с драгоценностями, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. Подросток вскрыл сейф и приобрел на похищенные деньги два автомобиля отечественного производства. Правоохранители изъяли у 16-летнего юноши сейф, а также его содержимое.

Он признался, что дома вскрыл сейф, взял деньги и купил два отечественных автомобиля. Деньги в сумме 145 тысяч рублей и золотые изделия были изъяты сотрудниками полиции, — говорится в публикации.

Ранее в Благовещенске было возбуждено уголовное дело в отношении учащихся восьмого и девятого классов, подозреваемых в хищении имущества со склада гуманитарной помощи для участников СВО. Следствие считает, что подростки проникли в арендованное волонтерским объединением «Вместе мы — сила, 28» помещение, где испортили и похитили часть груза, причинив ущерб на сумму примерно 1 млн рублей.

Кроме того, 14-летний подросток в городе Шелехове Иркутской области совершил убийство двух девушек. Конфликт начался со ссоры со сверстницей в подъезде жилого дома, после чего вторая жертва попыталась вмешаться для защиты первой.

