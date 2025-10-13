Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 05:34

Подросток в Иркутской области убил двух девушек

Подросток в Иркутской области убил сверстницу и ее соседку

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Подросток 14 лет убил двух девушек в городе Шелехове Иркутской области, передает пресс-служба Следственного комитета. Уточняется, что одной из них была сверстница, с которой юноша поссорился в подъезде многоквартирного дома, а вторая попыталась защитить девочку.

Как говорится в публикации, подросток в ходе конфликта нанес знакомой колото-резаные раны ножом. На шум выглянула соседка, которая вступилась за школьницу. Она также получила травмы, несовместимые с жизнью. Обе пострадавшие скончались в больнице. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Ранее в Алтайском крае подросток случайно убил девочку из пневматического ружья. Известно, что погибшей было 11 лет. Девочка скончалась в машине скорой помощи.

До этого в районе Статен-Айленд в штате Нью-Йорк 19-летний юноша напал на своего 45-летнего отчима и лишил его жизни, отрубив голову. Тело обнаружила младшая сестра подозреваемого, идя по кровавым следам. Труп находился в ванной комнате. Журналисты выяснили, что у молодого человека уже давно были выявлены проблемы с психическим состоянием.

