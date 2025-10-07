Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 20:17

Психически нездоровый подросток обезглавил отчима

NYP: в США подросток обезглавил сожителя своей матери

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В районе Статен-Айленд в штате Нью-Йорк 19-летний юноша напал на своего 45-летнего отчима и лишил его жизни, отрубив голову, передает New York Post. Тело обнаружила младшая сестра подозреваемого, идя по кровавым следам. Тело мужчины находилось в ванной комнате.

Прибывшие на место преступления правоохранительные органы обнаружили тело 45-летнего мужчины, на котором обнаружено множество ножевых ранений в области головы и шеи. Там же медики констатировали смерть.

Подозреваемого задержали в доме, где было совершено убийство. У молодого человека уже давно были выявлены проблемы с психическим состоянием. По данным издания, мать подозреваемого подростка-убийцы не проявила никаких эмоций, когда полицейские выводили ее сына из дома. Юноша был закован в наручники, а его лицо было в крови и выражало ужас.

Ранее суд Пакистана приговорил подростка к четырем пожизненным срокам за убийство матери, брата и двух сестер, вызванное зависимостью от игры PUBG. Первоначально ему грозила смертная казнь, но приговор смягчили из-за несовершеннолетнего возраста. Трагедия произошла в Лахоре: мальчик, потеряв контроль после неудачного выстрела в игре, убил семью и выбросил оружие в канализацию.

