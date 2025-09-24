Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
24 сентября 2025 в 10:10

Школьники стали фигурантами дела о краже гумпомощи для СВО

СК: школьники в Приамурье обокрали склад гуманитарной помощи для бойцов СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В отношении учеников восьмого и девятого классов из Благовещенска возбуждено дело по факту кражи имущества со склада гумпомощи, предназначенной для отправки в зону СВО, передает пресс-служба следственного управления СК России по Амурской области. По версии следствия, школьники проникли в арендованное группой добровольной помощи фронту «Вместе мы — сила.28» помещение, где повредили и похитили имущество. Ущерб, по предварительной информации, составил около 1 млн рублей.

В Благовещенске возбуждено уголовное дело по факту противоправных действий несовершеннолетних на складе гуманитарной помощи, — сказано в сообщении.

Ранее в Ивановской области подростки сняли видео для соцсетей под песню с ненормативной лексикой на фоне монумента «Скорбящей матери». Как сообщили возмущенные местные жители, инцидент произошел на Аллее памяти в поселке Ильинское-Хованское. В частности, ученики восьмого и девятого классов танцевали под композицию, содержащую нецензурные выражения, непосредственно перед мемориалом, где жители поселка традиционно отмечают День Победы.

Следственный комитет
школьники
кражи
гуманитарная помощь
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Снизит нагрузку»: Краснов допустил применение ИИ в судебной системе РФ
В Кремле ответили, должно ли быть у спортсменов право на нейтральный флаг
Песков фразой «начинает юлить» объяснил застой в переговорах по Украине
В Армении был убит глава общины Паракар Володя Григорян
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 24 сентября: где сбои в РФ
Песков объяснил, как Путин «протягивает руку» США
Песков раскрыл, консолидированы ли россияне вокруг Путина
Песков раскрыл характер отношений Путина и Трампа
Ситуация в аэропортах РФ 24 сентября: задержки рейсов, что в Москве и Сочи
В Госдуме раскрыли истинный смысл слов Трампа об украинских территориях
Песков назвал сроки проведения прямой линии с Путиным
В Кремле ответили Трампу на сравнение России с «бумажным тигром»
Молодая россиянка похитила брендовые часы в аэропорту Пулково
«Предложит зеленому капитуляцию»: Медведев об уходе Трампа из реальности
Обещавшего служить России Краснова назначили председателем Верховного суда
Кондитеры пожаловались на инфляцию
Домохозяйка из Подмосковья не угадала ни одного числа и выиграла в лотерее
В МИД России обратили внимание на «кровавый фон» Генассамблеи ООН
Поданные в приемную Путина жалобы сократились по одной причине
«Победа Киева»: Медведев о фантазиях Трампа после встречи с Зеленским
Дальше
Самое популярное
«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Регионы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

Атака беспилотников на Москву 22 сентября: какие последствия, что известно
Москва

Атака беспилотников на Москву 22 сентября: какие последствия, что известно

Появилась новая информация об атаке БПЛА на Москву
Москва

Появилась новая информация об атаке БПЛА на Москву

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.