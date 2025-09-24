Школьники стали фигурантами дела о краже гумпомощи для СВО СК: школьники в Приамурье обокрали склад гуманитарной помощи для бойцов СВО

В отношении учеников восьмого и девятого классов из Благовещенска возбуждено дело по факту кражи имущества со склада гумпомощи, предназначенной для отправки в зону СВО, передает пресс-служба следственного управления СК России по Амурской области. По версии следствия, школьники проникли в арендованное группой добровольной помощи фронту «Вместе мы — сила.28» помещение, где повредили и похитили имущество. Ущерб, по предварительной информации, составил около 1 млн рублей.

В Благовещенске возбуждено уголовное дело по факту противоправных действий несовершеннолетних на складе гуманитарной помощи, — сказано в сообщении.

