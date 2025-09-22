Подростки сняли видео у военного памятника и разгневали местных жителей Подростки в Ивановской области сняли ролик на фоне памятника «Скорбящей матери»

В Ивановской области подростки сняли видео для соцсетей под песню с ненормативной лексикой на фоне монумента «Скорбящей матери», сообщили возмущенные местные жители в паблике «Подслушано Ильинское-Хованское» во «ВКонтакте». Инцидент произошел на Аллее памяти в поселке Ильинское-Хованское.

Ученики 8-9 классов танцевали под композицию, содержащую нецензурные выражения, непосредственно перед мемориалом, где жители поселка традиционно отмечают День Победы. Местные жители уверены, что выбор места для съемок был осознанным.

По информации общественников, школьники не понесли наказания, поскольку их родителям якобы удалось «замять дело». Хотя видео уже удалено из соцсетей, взрослые опасаются, что без должной реакции властей подобные выходки могут повториться со стороны других подростков.

Ранее Следственный комитет России начал проверку из-за акта вандализма на мемориальном комплексе в Тульской области, посвященном воинам, павшим в Великой Отечественной войне. Поводом стало распространенное в Сети сообщение о том, что мигранты устроили на территории мемориала игру в бейсбол.