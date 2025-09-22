«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 17:11

Подростки сняли видео у военного памятника и разгневали местных жителей

Подростки в Ивановской области сняли ролик на фоне памятника «Скорбящей матери»

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Ивановской области подростки сняли видео для соцсетей под песню с ненормативной лексикой на фоне монумента «Скорбящей матери», сообщили возмущенные местные жители в паблике «Подслушано Ильинское-Хованское» во «ВКонтакте». Инцидент произошел на Аллее памяти в поселке Ильинское-Хованское.

Ученики 8-9 классов танцевали под композицию, содержащую нецензурные выражения, непосредственно перед мемориалом, где жители поселка традиционно отмечают День Победы. Местные жители уверены, что выбор места для съемок был осознанным.

По информации общественников, школьники не понесли наказания, поскольку их родителям якобы удалось «замять дело». Хотя видео уже удалено из соцсетей, взрослые опасаются, что без должной реакции властей подобные выходки могут повториться со стороны других подростков.

Ранее Следственный комитет России начал проверку из-за акта вандализма на мемориальном комплексе в Тульской области, посвященном воинам, павшим в Великой Отечественной войне. Поводом стало распространенное в Сети сообщение о том, что мигранты устроили на территории мемориала игру в бейсбол.

подростки
скандалы
Ивановская область
мемориалы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Энергия жизни: как техника экономит ресурсы, которые дороже электричества
Зеленского обвинили в тайной сделке с США
Голову поставила в сервант: новое в деле матери, убившей троих детей
Губерниев рассказал, как российские лыжники могут попасть на Олимпиаду-2026
Названы сроки завершения поставок российских систем ПВО в Индию
SHOT: автомобиль Диброва попал в ДТП на Рублевском шоссе
Косметолог рассказала, как победить в борьбе с акне
Двое монстров: родственники годами насиловали младших сестру и брата
Суд лишил адвокатов Навального хлеба
Раскрыта судьба матери, протаранившей дверь лифта коляской с ребенком
Депутат назвал преимущества цифрового рубля
Москвичам раскрыли, когда в городе может пойти первый снег
Пригожин пояснил решение SHAMAN сняться с голосования на «Интервидении»
В Раде раскритиковали назначение Манько командующим штурмовыми войсками ВСУ
Возлюбленная Джейсона Стэтхэма показалась в эффектном мини-платье
Арендаторам рассказали, как обезопасить себя от лишних расходов
В Казани рядом со школой заметили выслеживающего девочек молодого человека
В АТОР опровергли слухи о маскировочных визах Чехии для россиян
«Жизненно необходимо»: в РФ объяснили наращивание производства ракет С-400
В Госдуме предупредили США о цене малейшего обмана по ДСНВ
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.