Мигранты сыграли в бейсбол на мемориале ВОВ в Тульской области

Мигранты сыграли в бейсбол на мемориале ВОВ в Тульской области

Следственный комитет России начал проверку в связи с актом вандализма на мемориальном комплексе в Тульской области, посвященном павшим воинам Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба ведомства. Поводом стало сообщение в Сети о том, что мигранты устроили на территории мемориала игру в бейсбол.

Инцидент произошел в поселке Косая Гора. В связи с этим следственные органы Тульской области проводят проверку на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей 354.1 УК РФ. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления предоставить отчет о ходе проверки.

Ранее в Янино Ленинградской области рядом с детским садом произошла массовая драка мигрантов. В ней участвовали более 20 рабочих, занимавшихся ремонтом в учреждении. В ход пошли кулаки, угрозы и подручные предметы, включая палки. Местные жители, ставшие свидетелями потасовки, выразили возмущение происходящим в их микрорайоне.

Также в Москве произошла драка с перестрелкой во дворе школы. Прибывшие на место полиция и Росгвардия столкнулись с агрессией мигрантов, некоторые из которых попытались скрыться. Родители обратились к администрации с просьбой принять меры по обеспечению безопасности детей.