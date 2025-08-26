Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 августа 2025 в 13:27

Мигранты устроили массовую драку у детсада

Под Петербургом мигранты устроили массовую драку у детсада с палками

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жители Янино в Ленинградской области стали свидетелями жестокой потасовки мигрантов, развернувшейся возле детского сада, передает Telegram-канал Readovka. Более 20 рабочих, по информации местных жителей, занимались ремонтом в учреждении. Однако в какой-то момент между ними возник конфликт, который быстро перерос в массовую драку.

В ходе конфликта стороны применяли не только физическую силу и словесные угрозы, но и подручные предметы, включая палки. В какой-то момент часть мигрантов, стремясь скрыться с места происшествия, поспешили уехать на автомобиле. Однако их попытка бегства не увенчалась успехом: другие участники драки разбили лобовое стекло машины. Чем закончилась эта ситуация, остается неизвестным, но жители Янино выразили крайнее недовольство происходящим в их микрорайоне.

Ранее в Москве произошла драка с перестрелкой во дворе школы. Прибывшие на место полиция и Росгвардия столкнулись с агрессией мигрантов, некоторые из которых попытались скрыться. Родители обратились к администрации с просьбой принять меры по обеспечению безопасности детей.

Санкт-Петербург
мигранты
драки
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе узнали об обсуждении США и России энергетических сделок
Жива ли альпинистка Наговицына на самом деле? Помощь Бастрыкина, сын
В Кузбассе из-за кризиса остановили работу 17 угольных предприятий
Боец СВО развеял миф о роли танков в современных боевых действиях
Рыбак два дня дрейфовал с телом внезапно умершего брата на сломанной лодке
Стало известна причина смерти актера Алексея Аптовцева
Суд вынес решение в отношении Алекса Лесли
Россиянам рассказали, какие консервы нельзя есть
IT-эксперт оценил запрет банкам выдавать свыше десяти карт в одни руки
Samsung ответил на сообщения о предустановке МАХ на свои смартфоны
В России могут оставить только целевые места для студентов-медиков
Налет на Крым, отравленная вода, сотни трупов: ВСУ атакуют РФ 26 августа
СК начал проверку по факту ЧП с альпинисткой Натальей Наговицыной
«Перебьетесь, домой»: Миронов призвал «гнать» мигрантов
Дочь Пескова заподозрили в беременности
Названы главные ошибки альпинистки Наговицыной
«Мы не признаем»: в Боливии взбунтовались против России
В России ужесточат правила для охотников
Стилист оценила новую стрижку Чиповской
Депутат рассказала, как легко мигранты получают гражданство
Дальше
Самое популярное
Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Готовим сами вкусный томатный сок: в сто раз лучше магазинного
Общество

Готовим сами вкусный томатный сок: в сто раз лучше магазинного

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.