Мигранты устроили массовую драку у детсада Под Петербургом мигранты устроили массовую драку у детсада с палками

Жители Янино в Ленинградской области стали свидетелями жестокой потасовки мигрантов, развернувшейся возле детского сада, передает Telegram-канал Readovka. Более 20 рабочих, по информации местных жителей, занимались ремонтом в учреждении. Однако в какой-то момент между ними возник конфликт, который быстро перерос в массовую драку.

В ходе конфликта стороны применяли не только физическую силу и словесные угрозы, но и подручные предметы, включая палки. В какой-то момент часть мигрантов, стремясь скрыться с места происшествия, поспешили уехать на автомобиле. Однако их попытка бегства не увенчалась успехом: другие участники драки разбили лобовое стекло машины. Чем закончилась эта ситуация, остается неизвестным, но жители Янино выразили крайнее недовольство происходящим в их микрорайоне.

Ранее в Москве произошла драка с перестрелкой во дворе школы. Прибывшие на место полиция и Росгвардия столкнулись с агрессией мигрантов, некоторые из которых попытались скрыться. Родители обратились к администрации с просьбой принять меры по обеспечению безопасности детей.